¡Así fue la trayectoria de las balas! MP reconstruye escena de asesinato de Szarata

MP presentó una reconstrucción del asesinato de Hansel Szarata Valdés, respaldado por pruebas balísticas y videos.

El Ministerio Público (MP) presentó una reconstrucción de los hechos ocurridos en el asesinato de Hansel Ernesto Szarata Valdés, jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso, involucrando en el crimen directamente a Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación.

Análisis balístico confirma que el disparo fatal provino de Carlos García Rubio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Hansel Ernesto Szarata Valdés, de 35 años, fue asesinado la madrugada del sábado 5 de abril en el interior del parqueo de un centro comercial ubicado en zona 16, Ciudad de Guatemala.

El ataque ocurrió a eso de la 1:20 de la madrugada, cuando la Szarata se retiraba del lugar. En la versión preliminar del Ministerio Público (MP), Szarata sostuvo una breve conversación con un hombre que se encontraba en otro vehículo tipo picop y, cuando caminaba de regreso hacia su propio automóvil, recibió varios disparos.

Reconstrucción de la escena del crimen: el proyectil recorrió 9 metros antes de impactar en la víctima. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las declaraciones coinciden con las imágenes de videovigilancia. Cuando la víctima comienza a retroceder con su vehículo, se acerca Carlos. Luego, Hansel baja del automóvil y se dirige al vehículo gris, donde conversa con los ocupantes, Roberto y Andrés. Tras la breve charla, cada uno regresa a su respectivo vehículo.

Hansel se aproxima a su vehículo, pero en ese momento, Roberto desciende de nuevo de su auto, ahora con un arma en el cinturón. Se observa que Roberto saca algo de su vehículo y se acerca al de Hansel. Luego, cuando Hansel se dirige de regreso a su carro, se ve a Carlos levantar las manos, justo antes de que la víctima caiga al suelo.

Se generó duda sobre la procedencia de los disparos, pero al revisar el fotograma número 73, se observa que Andrés, como había argumentado la defensa, permanecía dentro de su vehículo con las manos hacia abajo.

La reconstrucción de los hechos muestra el camino del proyectil antes de impactar en la víctima. (Foto: Wilder López/Soy502)

El perito explicó que el proyectil que causó los disparos fue disparado desde una posición de pie, ubicada entre los dos vehículos tipo pick-up. La trayectoria balística, que recorrió una distancia de entre 9 y 9.20 metros, confirma que el disparo provino del lugar donde se encontraba Carlos García Rubio.

Las evidencias balísticas 1, 2 y 3, correspondientes a su arma de fuego, respaldan esta conclusión.

El análisis de las perforaciones realizado por el perito confirma que el tirador estaba ubicado en la posición de Carlos García Rubio, lo que respalda la tesis del Ministerio Público. Basado en esta evidencia, la fiscalía solicitó la apertura a juicio contra García Rubio por su probable participación en el homicidio. La defensa, por su parte, impugnó las pruebas.

Forenses identifican que el disparo fatal provino de la posición de Carlos García Rubio. (Foto: Wilder López/Soy502)

La defensa del acusado argumentó que, en el marco de más de 160 medios de investigación y 27 declaraciones testimoniales, existen múltiples contradicciones. Señalando que se registraron tres detonaciones de diferentes armas y que no se puede acreditar de manera concluyente el calibre del arma utilizada en el homicidio, según los dictámenes periciales.

Además, sostienen que la reconstrucción de los hechos no se realizó desde todos los ángulos posibles, y que los dictámenes, incluyendo uno realizado el 15 de mayo, carecen de certeza respecto al arma y el calibre utilizados en los disparos, lo que deja abierta la posibilidad de que cualquier persona presente en el lugar pudiera haber disparado.

JuezFredy Orellana determinó que existen suficientes elementos para abrir juicio contra García Rubio por el homicidio de Hansel Ernesto Zárate Valdés. Las pruebas balísticas, el testimonio del guardaespaldas del acusado y los informes forenses. (Video: Wilder López /Soy502 pic.twitter.com/9PvNtKvwV9 — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 28, 2025

Análisis forense

El perito forense indicó que la trayectoria del disparo sugiere que ingresó por la espalda. Además, se descubrió que la víctima tenía un nivel de 2.2 gramos de etanol por decilitro de sangre, lo que indica que estaba bajo los efectos de una intoxicación alcohólica severa al momento de los hechos.

En cuanto a la escena del crimen, se observaron dos vehículos tipo pick-up estacionado lado a lado, y en la parte trasera de la escena estaba el vehículo del acusado, una camioneta 4x4.

El juez señaló que no se observó la presencia de ninguna otra persona ni se evidenció que alguien más disparara o huyera del lugar, lo que quedó claro tras revisar las pruebas. Por ello, resolvió enviar a juicio a García Rubio.