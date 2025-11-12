MP solicita a la Interpol orden de captura internacional contra Francisco Jiménez

El Ministerio Público solicitó a Interpol la activación de tres órdenes de captura internacional por el caso de la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.
EN CONTEXTO: Fuga de pandilleros pudo ser entre 9 y 10 de octubre, según el Mingob
La Fiscalía de delitos administrativos solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) la activación de tres órdenes de captura internacional en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez.
La solicitud fue presentada el martes 11 de noviembre y recibida por la INTERPOL, aunque por el momento aún no aparecen en la búsqueda.
El MP los busca por su presunta vinculación al cado de la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18. Los acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.
La fuga
El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.
Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.
Por este caso, el subdirector de la cárcel, Victor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.