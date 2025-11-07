Fuga de pandilleros pudo ser entre 9 y 10 de octubre, según el Mingob

-

El 12 de octubre, autoridades confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II. La investigación sigue en curso.

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, la fuga de los 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes II, pudo darse entre el 9 y 10 de octubre, al menos esa es la información que tienen hasta el momento.

El funcionario explicó que la información es preliminar, pues aún está bajo investigación la fuga, tanto interna como por el Ministerio Público.

"Todavía estamos haciendo esta investigación para saber qué fue lo que pasó y qué fue lo que falló para hacer los correctivos", dijo Villeda, durante una entrevista con el programa Con Criterio.

Además, manifestó que han reforzado los anillos de seguridad en las cárceles, ya que hay alertas de otras posibles fugas.

"Estos círculos de seguridad entre Ejército y Policía Nacional Civil ya existen. Hemos tenido alertas que se pretenden realizar otras fugas, hemos reforzado círculos de seguridad", agregó.

Por último, manifestó que en los próximos días iniciarán con el censo biométrico de los privados de libertad, el cual esperan terminar en diciembre.

"Esperamos iniciar en los próximos días y terminarlo a finales de diciembre para saber cuántas personas están privadas de libertad y establecer que quienes están ahí son los que deben estar", concluyó.

La fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Victor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.