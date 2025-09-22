¡Piden retirar su inmunidad! MP pide retiro de antejuicio contra Samuel Pérez

El MP presentó una solicitud para retirar la inmunidad a Samuel Pérez.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, solicitó antejuicio contra el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez y retirar su inmunidad para poder ser investigado.
La solicitud busca que se le retire la inmunidad para permitir una investigación por la posible comisión de los delitos de falsedad material y asociación ilícita.
Hasta el momento, ni el MP ni la fiscalía han confirmado de qué caso se trata. En este sentido, se trataría de otro caso de antejuicio en contra del diputado oficialista, electo por el partido Movimiento Semilla.
El último antejuicio al que se enfrenta el diputado fue por el llamado "hojicidio", cuando este rompió una carta que otro diputado pretendía entregar al presidente, Bernardo Arévalo, durante una sesión solemne.
La Fiscalía de Derechos Humanos pidió levantarle la inmunidad para que pudiera ser investigado el congresista.