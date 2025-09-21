MrBeast se une al reparto de "Angry Birds 3"

-

Jimmy Donaldson se une al elenco de voces oficiales de la saga animada.

El universo animado de Angry Birds continúa expandiéndose y se posiciona como uno de los grandes estrenos navideños, tras confirmarse la participación de uno de los creadores de contenido más grandes del mundo.

La película contará con la participación especial de MrBeast. (Foto: X)

Angry Birds 3 regresa a las salas de cine el 23 de diciembre de 2026, acompañada por MrBeast (Jimmy Donaldson), quien será clave en la promoción del filme al unirse al elenco de voz oficial.

Jimmy se ha posicionado en las plataformas como un creador digital inigualable, contando con 438 millones de suscriptores en su canal de YouTube y alrededor de mil millones en sus redes y canales en conjunto.

La unión entre "Angry Birds 3" y MrBeast promete atraer a una nueva generación de fanáticos al cine. (Foto: X)

La participación de Donaldson será clave para el proyecto, debido a que es la primera vez que una figura pública de su calibre se une a una película y se espera que se atraiga a la audiencia más juvenil.

Por el momento, los detalles de la trama y el personaje que el empresario interpretará continúan siendo un misterio.