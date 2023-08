Muere a los 36 años actor de "Juego de Tronos"

-

El actor recordado por su papel de Goatherd en la serie "Juego de Tronos", ha muerto a los 36 años.

Darren Kent, actor que dio vida al personaje de Goatherd en la famosa serie "Juego de Tronos", ha fallecido a la edad de 36 años.

Así lo confirmó su agencia de talentos Carey Dodd Associatesy mediante una emotiva publicación en Twitter.

"Con profunda tristeza tenemos que decirles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció pacíficamente el viernes. Sus padres y su mejor amigo estaban a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en este momento difícil", se lee.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK — Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023

Cabe destacar que Kent padecía varias enfermedades, como artritis y osteoporosis y un extraño trastorno de la piel extremadamente raro, según reporta New York Post.

La carrera de Darren Kent va más allá de su papel de cabrero en la bahía de los esclavos en "Juego de Tronos".

Participó en filmes como "EastSanders" y "Blancanieves y el Cazador". Su primer papel como actor lo consiguió en la película de terror de 2008, "Mirrors", protagonizada por Kiefer Sutherland.

Daily Mail detalla que el actor fue padrino de Equal People Performing, asociación dedicada a que personas discapacidades logren formar parte del mundo de las artes escénicas.

View this post on Instagram A post shared by Darren Harper (@darrenpaulkent)