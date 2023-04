Muere vocalista de "S Club 7", agrupación que preparaba su regreso a los escenarios

El vocalista de la icónica banda de pop se preparaba para retornar a los escenarios junto a sus compañeros y celebrar 25 años de carrera.

El mundo del espectáculo está conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Paul Cattermole, vocalista de la icónica agrupación musical "S Club 7".

El cantante tenía 46 años y se estaba preparando junto a sus compañeros para retornar a los escenarios y celebrar así 25 años de carrera musical.

"Estamos realmente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos", se lee en un comunicado.

Además, agregaron que cada uno de los integrantes extrañará profundamente a Paul y pidieron respeto a la privacidad tanto hacia ellos como a su familia y demás seres queridos.

En cuanto a la causa de muerte, aún se desconoce, pero información de la prensa internacional afirma que "no hubo circunstancias sospechosas".

Paul fue visto públicamente por última vez a principios de esta semana. En ese momento lucía bien, pues se preparaba con entusiasmo para volver a cantar para grandes audiencias.

S Club 7 fue una agrupación de pop muy popular a finales de los 90 y principios de los 2000. Algunos de sus éxitos más sonados son "Two in a Million", "Bring it all back" y "S Club Party".