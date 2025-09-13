Fallece Alicia Matías, abuela que salvó a su nieta tras explosión de pipa en México

-

La víctima sufrió quemaduras en el 90 % de su cuerpo, tras proteger a su nieta.

La explosión de una pipa ocurrida en el Puente de la Concordia y Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa, México, dejó múltiples historias. Una de las más conmovedoras fue la de Alicia Matías Teodoro, quien usó su cuerpo para proteger a su nieta durante el accidente.

La abuela Alicia cuidaba a su nieta mientras la madre trabajaba en servicios de limpieza. (Foto: Redes sociales)

Tras permanecer hospitalizada en estado crítico por varios días, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que Alicia falleció la noche del viernes 12 de septiembre, por las quemaduras que cubrieron el 90 % de su cuerpo.

La escena se convirtió en un símbolo del hecho y fue compartida por usuarios que destacaron su acto de amor y valentía. (Foto: N+México)

Su hija, Cinthya Carrillo, explicó en una entrevista con el medio N+ México que no pudo ver a su madre en el hospital, pues debía permanecer al cuidado de su hija, quien continúa internada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alicia permaneció hospitalizada en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde su estado de salud fue crítico hasta su muerte. Sus familiares mantuvieron la esperanza de que se recuperara, sin embargo, hoy sufren por su fallecimiento.

Alicia permaneció hospitalizada en estado crítico hasta su fallecimiento. (Foto: Redes sociales)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó la muerte de Alicia a través de un mensaje en la red social X, donde expresó sus condolencias a la familia y reconoció su acto de sacrificio.

Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta.



Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame.



Han sido días difíciles, sentimos la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2025

Alicia trabajaba como controladora de horario en una estación de buses de Santa Martha, en Iztapalapa. Llevaba a su nieta con ella para cuidarla mientras su hija cumplía con su jornada laboral en servicios de limpieza.

Tras la explosión, su imagen caminando con quemaduras mientras un policía cargaba a la niña se difundió en redes sociales. La escena se convirtió en un símbolo del hecho y fue compartida por usuarios que destacaron su acto de amor y valentía.

*Con información de N+México

LEE TAMBIÉN: Detienen a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk