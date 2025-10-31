Muere Angelina Calderone, abuela paterna de Lady Gaga

- Recientemente se hizo público el fallecimiento del familiar cercano a la cantante. ENTÉRATE: Lady Gaga tendrá un papel y una canción especial para "Merlina 2" Angelina Calderone Germanotta, abuela paterna de la actriz y cantante estadounidense, con quien compartía un vínculo cercano, ha fallecido. Angelina Calderone Germanotta falleció el 12 de octubre en Nueva York. (Foto: X) Lady Gaga se encuentra de luto tras la muerte de Germanotta el 12 de octubre de 2025 en Nueva York, según lo confirmado por TMZ anoche. El deceso de Calderone ocurrió en su residencia, en horas de la madrugada, y aunque no se ha revelado el motivo, fuentes cercanas afirman que padecía enfermedades crónicas por su edad avanzada. La cantante siempre destacó el papel fundamental de su abuela en su vida. (Foto: X) LEE: El "mensaje" detrás de su nueva canción, Lady Gaga lanza nuevo sencillo Disease El funeral de Angelina se realizó el pasado 17 de octubre en Pompton Plains, Nueva Jersey, rodeada de familiares y amigos. El funeral se llevó a cabo el 17 de octubre en Nueva Jersey. (Foto: X) Segunda madre Angelina ha sido reconocida públicamente por Gaga, debido a que ha tenido un papel fundamental en su desarrollo emocional y artístico. Lady la describe como "la mujer que cambió mi vida y mi guía silenciosa".