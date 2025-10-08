Muere Arnoldo Vargas Estrada, exalcalde de Zacapa

-

El exalcalde de Zacapa purgó una condena de 30 años de prisión en EE.UU.

OTRAS NOTICIAS: Decomisan más de 100 mil pares de zapatos deportivos

La familia de Arnoldo Vargas Estrada, de 79 años, exalcalde de Zacapa, confirmó este miércoles su fallecimiento, ocurrido recientemente en un hospital privado, tras presentar complicaciones de salud.

Aunque allegados han confirmado su deceso, hasta ahora no se han brindado mayores detalles sobre la causa exacta de su muerte, ni se han emitido declaraciones públicas al respecto.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre el cortejo fúnebre o los actos de despedida en memoria del exfuncionario, originario de la aldea Manzanotes, donde se presume serán velados los restos.

Durante las elecciones de 2019, la Corporación Municipal lo nombró como Gerente General. (Foto: Nuestro Diario)

¿Quién fue Arnoldo Vargas?

Fue electo alcalde de Zacapa en 1985 con el partido Unión del Centro Nacional (UCN) y asumió el cargo el 15 de enero de 1986, finalizándolo en 1990.

Logró su reelección en 1989, pero ya no pudo ejercerla debido a su captura.

Vargas fue uno de los primeros grandes narcotraficantes guatemaltecos extraditados a Estados Unidos (EE.UU.) para cumplir una condena por tráfico y comercio de estupefacientes.

Aún así, mantuvo el poder y control de la cabecera departamental de Zacapa.

(Foto: Nuestro Diario)

Aunque su condena era de 30 años, fue capturado en 1990 y extraditado en 1992, cuando aún era alcalde de Zacapa. Purgó 25 años en cárceles de Nueva York y Kentucky.

Según la investigación, el exalcalde almacenó y coordinó envíos de droga proveniente de Colombia. Incluso, se aseguró que fue el responsable de introducir a Los Lorenzana en el negocio de la droga, ya que ambos compartían el mismo modo de operación.

Las diligencias estadounidenses revelaron que Vargas Estrada tuvo una muy buena relación con el narcotraficante colombiano asesinado por la DEA, Pablo Escobar, y, por consiguiente, con el Cartel de Medellín.

Regresó a Guatemala

En 2017 regresó a Guatemala luego de cumplir su condena. Dos años después, en 2019, empezó a forjar las bases para retomar el control político de Zacapa.

Comenzó a hacer campaña política en las redes sociales y su agrupación política intentó inscribirlo, pero hubo una gran cantidad de críticas, por lo que al final el TSE terminó rechazando su candidatura.

Sin embargo, la Corporación Municipal lo nombró como Gerente General.

*Con información de Lorena Lorenty