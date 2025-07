Muere Diogo Jota, jugador del Liverpool en accidente de tránsito

-

El futbolista y su hermano perecieron en un accidente de tránsito en España.

El atacante del Liverpool Diogo Jota y su hermano André, también futbolista, murieron este jueves en un accidente en una carretera en el noroeste de España, una noticia que ha dejado a su club "devastado" y que ha provocado conmoción en el mundo del fútbol.

El futbolista de 28 años falleció junto a su hermano André cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, según informó este jueves la Guardia Civil.

"Salida de la vía de un vehículo, todo apunta a reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos", explicó la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León.

Los dos pasajeros, Diogo Jota y su hermano André, también futbolista profesional en la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron, según la Guardia Civil.

O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências pelo falecimento de Diogo Jota e André Silva.



Neste momento de profunda dor, o Clube associa-se ao luto nacional e expressa solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que sentem estas perdas irreparáveis.… pic.twitter.com/Dj3sBEBGZU — SL Benfica (@SLBenfica) July 3, 2025

Diogo Jota llegó al Liverpool en 2020, y desde entonces jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años.

El internacional portugués había anunciado hace unos días que se casó el 22 de junio, publicando fotos de la ceremonia en la red social X.

"El corazón roto"

"Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diogo Jota", escribió el campeón de la Premier League en un mensaje publicado en la red X.

Jota pasó por el Atlético de Madrid, el Oporto y el Wolverhampton antes de llegar a Anfield, donde marcó 65 goles con los 'Reds' y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los aficionados del Liverpool.

Las muestras de homenaje por parte de su afición no se hicieron esperar, y en la mañana del jueves varios aficionados comenzaron a depositar coronas de flores y bufandas alrededor del estadio Anfield.

En Inglaterra, clubes como Everton, Arsenal o Manchester United entre otros mostraron en redes sociales su apoyo a la familia y amigos del jugador.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

"Tenemos el corazón roto. Diogo fue adorado por nuestros aficionados, querido por sus compañeros y apreciado por todos los que trabajaron con él durante su tiempo en los Wolves", escribió el Wolverhampton, club en el que jugó de 2017 a 2020.

"El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André", reaccionó el club colchonero, en el que Jota no llegó a debutar.

Portugal, en shock

Internacional en 49 ocasiones con Portugal, el pasado 8 de junio se proclamó campeón de la Liga de Naciones tras vencer en los penales a España.

"Es inconcebible. Hace poco estábamos juntos con la Seleçao, acababas de casarte. A tu familia y a tus hijos les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que tú estarás siempre con ellos", escribió en sus redes sociales la estrella del fútbol luso Cristiano Ronaldo.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

"Es un día triste para el fútbol y para el deporte nacional e internacional", escribió por su parte el primer ministro luso Luis Montenegro en X.

La Federación Portuguesa de Fútbol lamentó en la red social X su muerte, afirmando que además de ser "un fantástico jugador, con casi 50 internacionalizaciones con la selección nacional absoluta, (...) era una persona extraordinaria, respetada por todos sus compañeros y adversarios".

La desaparición de Diogo y de André "representa pérdidas irreparables para el fútbol portugués y haremos todo lo posible para honrar su legado diariamente", agregó la federación, quien dijo haber solicitado a la UEFA un minuto de silencio este jueves antes del partido de Portugal contra España de la Eurocopa femenina.

