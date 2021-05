Muere John Davis por Covid, la voz original de Milli Vanilli

Davis es reconocido por ser la voz que estuvo detrás de Milli Vanilli a finales de la década de 1980.

El cantante estadounidense John David falleció tras complicaciones por Covid-19 a los 66 años. Davis es reconocido por ser la voz que estuvo detrás de Milli Vanilli a finales de la década de 1980.

Su muerte fue anunciada a principios de esta semana en una publicación de Facebook escrita por su hija Jasmin Davis.

Una página de Go Fund Me que creó dice: “Anoche perdimos: un padre, un hermano, un abuelo, un amigo… y un músico único. Estamos profundamente tristes por su fallecimiento y lo extrañaremos mucho, especialmente sonreír y reír”.

La fama internacional de Davis llegó de una manera indirecta: Milli Vanilli, un dúo franco-alemán formado por los modelos Fab Morvan y Rob Pilatus, alcanzó el estrellato del pop a finales de la década de 1980 a través de una serie de éxitos como “Girl You Know It's True”, “Baby Don 't Forget My Number”, “Blame it on the rain” y “Girl, I gonna miss you”.

La fama del dúo creció aún más cuando se supo que en realidad no cantaban sus canciones. El Grammy de Milli Vanilli de 1989 al mejor artista nuevo fue rescindido.

A medida que el nombre Milli Vanilli se convirtió en sinónimo de fraudulencia y falta de autenticidad, las identidades de los cantantes reales, incluidos Davis, Charles Shaw y Brad Howell, emergieron gradualmente. Un álbum de seguimiento de los cantantes, lanzado bajo el nombre de The Real Milli Vanilli, fracasó.

John Davis nunca obtuvo el éxito esperado tras revelarse la verdad sobre Milli Vanilli.

Davis, originario de Carolina del Sur que luego se mudó a Alemania, mantuvo su carrera musical después de la era Milli Vanilli, actuando con, entre otros, Luther Vandross y, en ocasiones, Fab Morvan.