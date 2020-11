Muere José Raúl González, conocido como "DJ Gonzo"

José Raúl González, conocido como "DJ Gonzo" falleció este martes 24 de noviembre a causa de un cáncer que venía aquejándole desde hace varios años.

La música está de luto en Guatemala tras conocer el fallecimiento de "Gonzo-Gonzo", un reconocido productor, locutor, DJ y director creativo guatemalteco.

En 2018, José Raúl recibió el diagnóstico de un tipo de cáncer conocido como “Linfoma no-Hodgkins”.

Fallece José Raúl González “Dj Gonzo” tras su lucha contra el cáncer.



José Raúl González “Dj Gonzo” dies after his fight against cancer. pic.twitter.com/82VgHZcNV4 — Moises Lopez (@chapoisat) November 24, 2020

De acuerdo con una publicación de Soy502, realizada en febrero de este año, José Raúl difunde el mensaje de amor a través de la música y la meditación.

Es el creador del personaje Mr. Tropical, con el cual pretende compartir la paz a través de la música, la conexión con la naturaleza, meditación, hermandad y positivismo.