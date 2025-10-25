Muere June Lockhart actriz de "Perdidos en el espacio" y "Lassie"

-

June Lockhart, conocida por sus papeles en "Lassie" y "Perdidos en el espacio", falleció a los 100 años.

Familiares afirmaron que Lockhart falleció por causas naturales en su casa de Santa Mónica, acompañada por su hija, June Elizabeth, y su nieta, Christianna.

Su carrera

Hizo su debut a la esdad de 8 años en la Metropolitan Opera House. A los 13, dio el salto del teatro a la gran pantalla y fue elegida para la versión de "Un cuento de Navidad" de la MGM en 1938.

Fue nominada al Óscar en en la década de los 1930 fue miembro fundador del Sindicato de Actores de Cine.

Entre sus películas más recordadas están: "Todo esto y el cielo también", junto a Bette Davis y Carles Boyer, "Meet Me in St. Louis" y "Sargento York".

En 1947 debutó en Broadway con "Por amor al dinero", lo que le valió un premio Tony, conocido entonces como el Premio Antoinette Perry, a la "Mejor Actriz Revelación", sin olvidar las aclamadas series que la llevaron a la pantalla chica.