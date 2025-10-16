Fallece Ace Frehley, guitarrista y fundador de KISS

-

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de la banda de glam rock KISS, falleció tras reportarse que estaba conectado a un soporte vital.

Según fuente cercanas al medio TMZ Ace Frehley sufrió una hemorragia cerebral tras una fuerte caída mientras se encontraba en su estudio de grabación hace unas semanas, el punto que necesitó una máquina para mantenerse con vida.

Foto: Oficial.

"Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025". se publicó el 6 de octubre.

"Estamos completamente devastados y desconsolados, sus momentos finales, tuvimos la suerte de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas cuando dejó esta tierra. Todos atesoramos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y la bondad que extendió a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de alcance épico y está más allá de la comprensión. Reflexionando sobre los increíbles logros de toda su vida, la memoria de Ace vivirá para siempre" explicaron los familiares.

Acerca de Ace Frehley

Frehley tocó en numerosas bandas en Nueva York antes de responder a un anuncio en 1972 del guitarrista rítmico Paul Stanley, el bajista Gene Simmons y el baterista Peter Criss, quienes buscaban un guitarrista principal. Consiguió el puesto, y para enero de 1973 el cuarteto se autodenominó Kiss .

Entre 1974 y 1975, Kiss lanzó tres álbumes ( Kiss , Hotter Than Hell y Dressed to Kill ) que generaron un grupo de seguidores de culto que se autodenominaban "Kiss Army".