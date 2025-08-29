Muere Lourdes Ambriz soprano intérprete del soundtrack de "La bella y la bestia"

-

La soprano mexicana Lourdes Ambriz, quien interpretó el soundtrack de "La bella y la bestia" falleció el jueves 28 de agosto en la Ciudad de México a los 64 años.

OTRAS NOTICIAS: Fallece la periodista guatemalteca Ingrid Cárdenas

La artista que ptrestó la voz de Bella en todas las canciones de la animación de Disney en versión Latinoamericana perdió la batalla contra el cáncer, dejando un gran legado como pionera de grandes obras mexicanas.

Acerca de su obra

Debutó profesionalmente con la Compañía Nacional de Ópera del INBA en 1985, en el papel de Olympia en Los cuentos de Hoffman, además de roles como Susana, Zerlina, Gilda, Oscar, Pamina, Nanetta, Juliette, Sophie y Gretel, entre otros.

Oficial.

Se presentó con la principales orquestas y directores de México y ha cantado con grupos extranjeros como la Orquesta de Cámara de Saint Paul, la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes del Canadá, la Orquesta Simón Bolivar de Venezuela y la Deutsche Kammerakademie.

Viajó por el mundo con su talento e interpre´to el soundtrack de la película animada de Disney "La bella y la bestia".

MIRA:

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea.… pic.twitter.com/2kpr8SXh9u — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 28, 2025



