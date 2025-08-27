Fallece la periodista guatemalteca Ingrid Cárdenas

La comunicadora y periodista Ingrid Cárdenas falleció dejando un gran legado con su trabajo en el medio.
OTRAS NOTICIAS: Lamentan fallecimiento de directora de comunicación de Universidad del Itsmo
Por el momento de desconoce la causa de muerte de la profesional, de inmediato los colegas del medio lamentaron la pérdida a sus familiares.
RECUERDA: Fallece catedrático de Comunicación de la Universidad de San Carlos
Su trayectoria
La Licenciada en Ciencias de la Comunicación era coordinadora del periódico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también fue editora.
Trabajó como reportera del suplemento Metro, periodismo comunitario y de fútbol de segunda división de los municipios de la capital en Nuestro Diario.
También trabajó como vocera del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de Cuentas.