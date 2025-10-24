Muere la madre de pequeño influencer "Iker millonario"

-

El pequeño influencer "Iker Millonario", quien se hizo famoso por conquistar a Karol G, quedó huérfano tras la muerte de su madre, quien padecía una grave enfermedad.

"Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso", se lee en la cuenta oficial del del niño de 9 años. Miriam fue diagnosticada en 2017 con riñones poliquísticos hereditarios.

"Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestros corazones 'MI LUPE'", continúan.

Acerca de Iker Millonario

Es originario de Monterrey, México y nació en octubre de 2015, desde junio de 2022 se hizo famoso en internet, luego de una entrevista de youtubers que grababan en la colonia popular en la que residía. Cuando le preguntaron si podía hacer pirueta respondió: "No pudo, ando bien goldo", al preguntarle por su estado civil respondió: "millonario" y de ahí surgió su nombre.

Iker incluso fue invitado por Karol G, a participar en la grabación del video promocional de la gira "Mañana será bonito".

