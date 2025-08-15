Miss Rusia 2017 muere en trágico accidente automovilístico

La modelo llevaba cuatro meses de haberse casado.
Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, murió tras sufrir un accidente automovilístico el pasado 5 de julio y permanecer hospitalizada en cuidados intensivos por varias semanas.
El incidente ocurrió en la región de Tver, cuando el vehículo en el que Alexandrova viajaba como copiloto, mientras su esposo conducía, colisionó con un alce que atravesó la carretera.
Debido al fuerte impacto, la modelo sufrió un traumatismo craneoencefálico que la mantuvo en estado grave.
La exreina de belleza había contraído matrimonio el 22 de marzo de este año.
Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.
Representó a Rusia en el certamen Miss Universo en 2017 y posteriormente tuvo una carrera como psicóloga y modelo.