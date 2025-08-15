Versión Impresa
Miss Rusia 2017 muere en trágico accidente automovilístico

  • Por Jessica González
15 de agosto de 2025, 07:40
La joven modelo permaneció semanas hospitalizada. (Foto: Instagram)

La modelo llevaba cuatro meses de haberse casado.

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, murió tras sufrir un accidente automovilístico el pasado 5 de julio y permanecer hospitalizada en cuidados intensivos por varias semanas. 

El incidente ocurrió en la región de Tver, cuando el vehículo en el que Alexandrova viajaba como copiloto, mientras su esposo conducía, colisionó con un alce que atravesó la carretera.

(Foto: redes sociales)
Debido al fuerte impacto, la modelo sufrió un traumatismo craneoencefálico que la mantuvo en estado grave.

La exreina de belleza había contraído matrimonio el 22 de marzo de este año.

Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis.

Representó a Rusia en el certamen Miss Universo en 2017 y posteriormente tuvo una carrera como psicóloga y modelo.

