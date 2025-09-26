Vendedora muere en ataque armado en las afueras de su vivienda

El atacante habría disparado sin mediar palabra.
Una mujer llamada Dora Azucena Pérez Gerónimo, de 45 años, fue atacada a balazos frente a su vivienda, en el asentamiento Arzú, en la colonia El Paraíso II, zona 18 de la capital.
La víctima se dedicaba a vender ropa, y por las tardes vendía panes, según indicaron los vecinos del sector.
Con ella, suman 244 mujeres asesinadas en ataques armados, según las necropsias realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Investigan crimen
De acuerdo con testigos, el presunto responsable del ataque es un hombre que se acercó a la víctima caminando y sin mediar palabra le disparó a la cabeza.
Posteriormente salió corriendo y aparentemente huyó en un vehículo de dos ruedas, donde lo esperaba su cómplice.