Muere actor guatemalteco de la película "Las Marimbas del Infierno"

Alfonso Tunche, protagonista de la película "Las Marimbas del Infierno" murió dejando un gran legado en el arte guatemalteco.

El gremio artístico lamentó la partida de Alfonso Tunche quien encarnó al personaje de "Don Alfonso".

Blacko Gonzalez, Don Alfonso y Victor Hugo Monterroso. (Foto: Oficial)

"Otra pésima noticia, que descanse en paz Alfonso", lamentó el rockero de metal guatemalteco Blacko González, quien compartió créditos junto a él en la cinta.

"La Guatemala que amé cada vez con más ausencias. Don Alfonso Tunche: músico cariñoso, pulcro y amigo", expresó Julio Hernández, el creador y director del film.

Alfonso Tunche con varios reconocimientos. (Foto: Julio Hernández)

Julio Hernández Cordón explicó la trama en una entrevista con Ibermedia:

"Es una película acerca de Guatemala que habla de cierta manera de la creación artística, lo difícil que es hacer algo allá y cómo también a veces las tradiciones, el folclor y el arte se van quedando con menos espacios. Es un homenaje a la gente que no renuncia a eso, a quienes no pueden hacer otra cosa, que lo único que quieren hacer en la vida es crear arte. Obviamente se pueden quejar, pero no se van a rendir nunca. Esa gente también existe en México y a veces no cuentan con la mejor plataforma, pero eso no va a impedir que persigan sus sueños".

En la historia, tras haber sido extorsionado, Don Alfonso vive con miedo. Después de esconder a su familia y perder su trabajo se le ocurre crear una banda que fusione la marimba con el heavy metal. Para ello busca a Chiquilín, un chico que inhala solventes y Blacko, mítico rockero del underground de Guatemala.