Muere el rapero DMX a los 50 años de edad

DMX, un cantante de rap de 50 años, falleció este viernes 9 de abril, según informó su familia.

Earl Simmons, mundialmente conocido como el rapero "DMX" falleció este viernes. El cantante había sufrido un ataque cardíaco en su casa en White Planins. Estuvo hospitalizado y conectado a un respirador.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia por su lado después de haber sido puesto en soporte vital durante los últimos días", se lee en el comunicado de la familia.

DMX se volvió famoso a finales de la década de los 90 con canciones como "Party Up" y "Get at me dog". Sus primeros cinco discos debutaron en número uno den las listas de Billboard.

Además, el cantante, era actor y participó en al menos tres películas. DMX recibió tres nominaciones al Grammy entre 2000 y 2001. Dos fueron para Mejor interpretación solista de rap y la tercera fue para Mejor álbum de rap.

*Con información de CNN en Español.