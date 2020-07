Mueren 13 monjas en convento de clausura por Covid-19 en EE.UU.

Trece monjas de un convento de Michigan, Estados Unidos, murieron a causa de coronavirus. En el lugar viven 65 personas, de las cuales otras 17 religiosas contrajeron el virus. Sin embargo, algunas ya lo superaron.

Las religiosas que perdieron la batalla a la enfermedad vivían en la clausura de las Hermanas Felicias en Livonia y tenían entre 79 y 99 años.

La superiora del convento de Livonia, La hermana Mary Andrew Budinski, dijo que el virus se propagó como un "incendio forestal".

A partir del 14 de marzo a los visitantes se les prohibió el ingreso pero trabajadores como enfermeras, ayudantes y personal de comida, aún podía entrar.

El virus se propagó luego de que dos auxiliares de enfermería lo contrajeran. "Escuché por primera vez que dos ayudantes habían contraído el virus", dijo la hermana Andrew.

Ellas son las hermanas que perdieron la vida. (Foto. Oficial)

"No sabemos quiénes son y no queremos saberlo... la hermana Mary Luiza Wawrzyniak, de 99 años, fue la primera en morir el 10 de abril", contó.

Este es el convento de clausura en el que vivían las hermanas. (Foto: Oficial)

Según comentó la hermana Andrew, no tenían certeza de quiénes había fallecido. "Todos los días decían: 'Otra hermana'. 'Otra hermana'. 'Otra hermana'. Fue muy aterrador".

Las sobrevivientes no pudieron asistir a los 13 funerales. La hermana Andrew dijo que ahora temen el momento en que puedan reunirse nuevamente y ver el impacto de cuántas han muerto.

Andrew, también dio positivo por coronavirus y estuvo enferma durante un mes y sobrevivió. Dijo que pensó que moriría en algún momento.

Me entregué a eso. Le dije: 'Dios, si me vas a llevar, estoy lista'. Luego me desperté a la mañana siguiente y todavía estaba viva. Entonces, de alguna manera, mejoré", contó.

