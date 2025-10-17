Mueren atropellados al bajarse a pedir ayuda en la carretera

Según testigos el responsable del hecho se dio a la fuga con rumbo desconocido.
TE PUEDE INTERESAR: La multa que tendrá que pagar un conductor por manejar ebrio en la ciudad
Dos hombres fallecieron al ser atropellados cuando descendieron de su camión para pedir ayuda en la carretera, debido a que el automotor en el que se trasladaban sufrió desperfectos mecánicos.
El accidente ocurrió en la circunvalación del kilómetro 82 de la autopista que conduce a Santa Lucía Cotzumalguapa, donde quedaron los cuerpos de Isaac López, de 27 años, y Kelvin Humberto Ralda Santos, de 30.
De acuerdo con testigos, ambos viajaban en el camión que presentó fallas y tuvieron que detenerse a un costado de la ruta; sin embargo, mientras intentaban solicitar apoyo, un carro que circulaba a alta velocidad los atropelló.
Buscan al responsable
A la escena acudieron Bomberos Voluntarios de la 41 Compañía, quienes al evaluar a las víctimas confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Según David Argueta, socorrista, ambos presentaban politraumatismo general como resultado del impacto.
El conductor responsable de la tragedia se dio a la fuga con rumbo desconocido y se han iniciado las investigaciones para dar con su paradero, señaló la Policía.