La multa que tendrá que pagar un conductor por manejar ebrio en la ciudad

Al comprobarse el estado de ebriedad, el conductor puede ser trasladado a Torre de Tribunales, donde la multa podría aumentar por orden del juez.

Un conductor fue detenido en zona 9 de la capital tras ser captado en aparente estado de ebriedad.

El video, grabado por un automovilista, muestra el momento en que dos agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se acercan al conductor, quien se desplazaba de forma imprudente por una vía transitada.

Así detuvieron a un motorista quien presuntamente conducía en estado de ebriedad en la zona 9. pic.twitter.com/4Tjmj9UHY2 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) October 17, 2025

Sobre la multa

Las autoridades confirmaron que, tras comprobarse el consumo de alcohol, el motorista podría enfrentar una multa de Q5 mil, impuesta por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala. Además, según el protocolo establecido se le prohibiría continuar utilizando la motocicleta mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, explicó que la sanción de Q5 mil se aplica a todos los conductores que dan positivo en la prueba del alcoholímetro.

(Foto ilustrativa: istock)

"La multa de Q5 mil es para todos los conductores que les demuestra que han consumido bebidas embriagantes por la prueba científica del alcoholímetro", expresó.

Añadió que, en algunos casos, los infractores pueden ser trasladados a la Torre de Tribunales y referidos al Inacif para realizar un análisis de sangre, donde un juez determinará si la multa se mantiene o aumenta.

Montejo también indicó que, cuando se trata de conductores de taxis, autobuses, vehículos de fletes o tráileres, la sanción puede duplicarse hasta Q10 mil, debido a la responsabilidad adicional que implica brindar servicios de transporte.

Según autoridades de tránsito estas acciones buscan prevenir incidentes de tránsito y garantizar la seguridad vial.