El Pentágono confirma muertos y heridos tras el atentado en las afueras del aeropuerto de Kabul

Atentados suicidas con bombas, fueron los que causaron varios muertos el jueves a las afueras del aeropuerto de Kabul.

A las afueras del aeropuerto de Kabul estaban concentradas miles de personas que intentaban huir de Afganistán y horas después que Estados Unidos y sus aliados instaran a los afganos a abandonar el área por una amenaza del Estado Islámico.

El saldo de este atentado fueron 13 personas muertas y 15 heridas, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La ONG italiana, Emergency, tiene un hospital en Kabul y comunicó que estaban atendiendo 30 pacientes heridos y otros 6 que habían llegado muertos.

Mientras que los medios locales hablan de más de 100 víctimas entre muertos y heridos.

#Breaking (Graphic +18)



Several injured in an explosion near Kabul airport gate.



Follow us for updates. pic.twitter.com/XgyhhrNSJ1 — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021

Funcionarios estadounidenses creen que el grupo ISIS-Khorasan, estuvieron detrás del ataque, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las reuniones informativas del Congreso sobre Afganistán.

Un ataque de ISIS-K

Otra fuente del gobierno de Estados Unidos, dijo que si bien el gobierno estaba investigando el ataque, “todas las características” son de un ataque de ISIS-K.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, también confirmó las explosiones, diciendo que una estaba cerca de la entrada del aeropuerto y otra cerca de un hotel.

El funcionario agregó que entre los heridos había estadounidenses.