Kompany: "¿Eliminar al Real? Nuestro equipo tiene derecho a soñar"

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El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dejó claro que la serie frente al Real Madrid sigue abierta. Además, elogió el rendimiento de su guardameta, Manuel Neuer, a quien considera entre los mejores del mundo.

Gran parte de la atención tras el partido se centró precisamente en Neuer. Kompany no dudó en resaltarlo, aunque también mencionó el nivel de Thibaut Courtois. "Podríamos meternos en un debate porque Courtois también me parece excelente, pero Neuer es uno de los elegidos. Lleva muchos años demostrando su nivel y no hay muchos porteros capaces de hacer lo que él hace. No sé cómo era hace tiempo, pero hoy está entre los mejores del mundo", afirmó.

Vincent Kompany's post-match interview with @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/jDQZFycS0c — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 7, 2026

Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador se mostró satisfecho con el resultado obtenido en el Santiago Bernabéu. Subrayó la importancia de haber logrado una victoria en ese escenario y aseguró que el equipo debe apoyarse en ello para el partido de vuelta en casa. También destacó la capacidad ofensiva mostrada por sus jugadores y señaló que el objetivo es volver a ganar. "Este equipo, por la manera en que está jugando, tiene motivos para creer en la victoria", concluyó.