¡Alimentos más caros! En tres meses de 2026 Canasta Básica sube Q6.17

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El alza en el costo de los alimentos se registra en medio de un aumento sostenido del precio de los combustibles.

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El costo de vida en Guatemala mantuvo una tendencia al alza durante el primer trimestre de 2026, según reflejan los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos del Instituto señalan que entre enero y marzo de 2026, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó Q6.17 en el área urbana y Q 5.29 en el área rural.

Asimismo, en el mismo lapso la Canasta Ampliada se incrementó en Q14.94 en el área urbana y en Q10.42 en el área rural.

Esto ocurre en un contexto de incremento sostenido en los precios de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Medio que ha provocada una subida en los precios del petróleo a nivel mundial.

El aumento de los precios coincide con el aumento de los precios del combustible de los últimos meses. (Foto: Archivo / Soy502)

De acuerdo con el informe correspondiente a enero de 2026, el costo mensual per cápita de la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBAU) se situó en Q924.35, mientras que la Canasta Básica Alimentaria Rural (CBAR) alcanzó Q713.40.

Para febrero de 2026, el INE reportó un incremento en ambos indicadores, ya que la a CBAU ascendió a Q927.61, mientras que la CBAR se ubicó en Q716.90.

Esta variación representa un aumento mensual de Q3.26 en el área urbana y de Q3.50 en el área rural, lo que confirma una presión inflacionaria sobre los alimentos básicos desde el inicio del año.

La tendencia continuó en marzo de 2026 ya que el informe más reciente del INE precisa que la CBAU alcanzó los Q930.52 y la CBAR Q718.60.

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En comparación con febrero, esto implica un incremento adicional de Q2.91 en el área urbana y de Q1.79 en el área rural.

En términos acumulados, en el primer trimestre de 2026, el costo de la CBA aumentó Q6.17 en el área urbana y Q5.29 en el área rural.

Crecimiento acelerado

La tendencia sostenida al alza en tres meses refleja un encarecimiento progresivo de los alimentos esenciales para los hogares guatemaltecos, más si se compara con el aumento que sufrió la CBA último año que fue de Q 19.72 para la urbana y Q 14.23 para lo rural.

Esto significa que, en solo tres meses de 2026, es decir el 25 % del total del año, el aumento en términos absolutos que registra la CBA ya alcanzó el 31.28 % para el área urbana y el 31.17 % para la rural del que se registró en 2025.

Las autoridades del Banco de Guatemala confirmó que podría haber un leve crecimiento de la inflación. (Foto: Archivo / Soy502)

Este comportamiento coincide con el aumento sostenido en los precios de los combustibles registrado durante el mismo periodo, misma que es una variable clave que incide directamente en los costos de transporte, producción y distribución de alimentos.

El encarecimiento del diésel y las gasolinas se debe al conflicto en Oriente Medio e impacta la cadena de suministro, trasladándose gradualmente al consumidor final en forma de precios más altos en productos básicos.

Este análisis fue hecho durante el último Gabinete Económico (Gabeco), donde el gerente económico del Bango de Guatemala (Banguat) Johny Gramajo, explicó que las proyecciones inflacionarias sí reflejan un ajuste al alza respecto a los pronósticos previos al conflicto internacional.

Detalló que, en el escenario base, la inflación al cierre de 2027 pasaría de un estimado de 3.50 % a 3.56 %, mientras que en un escenario más severo podría ubicarse alrededor de 4.60 %.

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Aun así, el gerente de Banguat reiteró que estos niveles se mantendrían dentro del rango meta de 4% más menos 1%.

Mientras que el presidente del Banguat y la Junta Monetaria Álvaro González Ricci, aseguró que incluso bajo condiciones más exigentes, la inflación se mantendría dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria.

El funcionario señaló que el pese al contesto el país está capacitado y preparado "para afrontar una crisis como la que estamos viviendo en este momento" ya que "este tipo de choques externos no son nuevos" y el país ha logrado enfrentarlos en el pasado.

Canasta Ampliada también registra alza

El incremento no se limita únicamente a los alimentos ya que el INE también precisa que la Canasta Ampliada, que incluye otros bienes y servicios esenciales como vivienda, transporte, educación y salud, también muestra una tendencia creciente durante el primer trimestre del año.

El incremento también se registró en la Canasta Ampliada. (Foto: Archivo / Soy502)

En enero de 2026, el costo mensual per cápita de la Canasta Ampliada Urbana (CAU) fue de Q 2,237.85, mientras que la Canasta Ampliada Rural (CAR) se situó en Q 1,403.97.

Para febrero, estas cifras aumentaron a Q 2,245.73 en el área urbana y Q 1,410.86 en el área rural, evidenciando un incremento mensual de Q 7.88 y Q 6.89, respectivamente.

En marzo de 2026, la tendencia se mantuvo y la CAU alcanzó Q 2,252.79, mientras que la CAR se ubicó en Q 1,414.39.

Esto representa un aumento adicional de Q 7.06 en el área urbana y de Q 3.53 en el área rural en comparación con febrero.

Los datos muestran que, de forma acumulada, entre enero y marzo de 2026, la Canasta Ampliada se incrementó en Q 14.94 en el área urbana y en Q 10.42 en el área rural.