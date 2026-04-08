Boca Juniors inicia la Libertadores con sufrido triunfo como visitante

Boca Juniors se impuso 2-1 a Universidad Católica en la capital chilena en su estreno por la Copa Libertadores.
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Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo, marcaron la diferencia para el Xeneize, que terminó sufriendo en el cierre tras el descuento local.
El encuentro tuvo más fricción que claridad y pocas llegadas a las áreas, lo que convirtió varios pasajes en un trámite complicado. La ventaja llegó temprano, al minuto 15, cuando Paredes sacó un potente derechazo desde fuera del área para abrir el marcador.
En el complemento, Boca amplió la diferencia gracias a una jugada por la banda izquierda en la que Lautaro Blanco llegó hasta el fondo y envió un servicio que Bareiro empujó en el segundo palo para el 2-0.
Cuando parecía controlado, la Universidad reaccionó y Juan Díaz descontó a siete minutos del cierre, lo que obligó al conjunto argentino a resistir en los minutos finales para asegurar sus primeros tres puntos en el Grupo D.