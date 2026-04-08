Menor muere tras sufrir impacto de bala cuando regresaba de estudiar

El cuerpo del menor fue localizado por vecinos del sector.
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Un niño de 11 años que volvía a su casa en la 4a. calle, cantón El Aguacate, en San Pedro Ayampuc, fue alcanzado por una bala que le impactó en el pecho dejándolo fallecido sobre un camino de terracería.
Vecinos del lugar indicaron que no escucharon el disparo y encontraron al pequeño cuando otra persona caminaba por el lugar, por lo que indicaron que podría haber sido alguna bala perdida ya que el menor volvía de una escuela cercana.
En el lugar, otras personas indicaron que habría sido otro menor de edad el que le habría disparado, pero será el Ministerio Público el que determinará los hechos después de la investigación respectiva.