Daddy Yankee es nombrado "Persona del año 2026"

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Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, responsable de los Latin Grammy.

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El iniciador del reguetón en el mundo fue reconocido por su impacto en la música y poner en el mapa los ritmos latinos.

También ha tenido un gran trabajo como productor musical y por su labor humanitaria, logrando aparecer en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2006.

Su labor social también le ha valido un lugar en el corazón de muchos, además de ser inspiración de artistas que están dando de qué hablar.

Día de su premiación

DY Será homenajeado el 11 de noviembre en la entrega de los Latin Grammy.

"Pionero, visionario y figura clave en la expansión global del reggaetón, su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para una nueva generación. Con este reconocimiento, celebramos su extraordinaria trayectoria artística, su impacto cultural y su compromiso humanitario, que lo han convertido en un referente para generaciones. Daddy Yankee es la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación", explican.

#Música #LatinGrammy ♬ sonido original - Latin GRAMMYs @latingrammys Pionero, visionario y figura clave en la expansión global del reggaetón, su legado ha transformado la música latina durante casi tres décadas, abriendo caminos para una nueva generación… Con este reconocimiento, celebramos su extraordinaria trayectoria artística, su impacto cultural y su compromiso humanitario, que lo han convertido en un referente para generaciones ✨ @daddyyankee es la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación #DaddyYankee