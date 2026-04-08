El E10 reducirá los aditivos tóxicos de la gasolina

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La gasolina se compone de varios compuestos derivados del petróleo y el E10 es una oportunidad para reemplazar estos elementos y beneficiar el medio ambiente y la salud.

La gasolina que utilizan millones de vehículos en el mundo no es un líquido simple. En realidad, es una mezcla de distintos compuestos químicos derivados del petróleo, algunos de los cuales han sido regulados en muchos países por sus efectos en la salud y el ambiente.

El tema vuelve a cobrar relevancia en Guatemala porque a partir del 30 de junio comenzará a utilizarse gasolina con 10 % de etanol, una mezcla conocida como E10.

La gasolina se obtiene del petróleo crudo y está formada principalmente por hidrocarburos, moléculas compuestas por carbono e hidrógeno.

Sin embargo, también contiene otros elementos que influyen en el funcionamiento de los motores y en la contaminación que producen los vehículos. Entre ellos están los aromáticos, olefinas, azufre, benceno y varios aditivos.

El uso del E10 será obligatorio en todo el territorio nacional a partir del 30 de junio de 2026. (Foto: Nuestro Diario/Colaboración)

Regulaciones más estrictas

Algunos de estos compuestos han sido objeto de regulaciones más estrictas en los últimos años porque pueden afectar la salud humana o el medio ambiente.

Uno de ellos es el Metil Terbutil Éter (MTBE), un compuesto químico líquido, incoloro e inflamable, utilizado como aditivo en la gasolina desde los años 80 para aumentar el octanaje, mejorar la combustión y reducir la contaminación del aire. Sin embargo, es un oxigenante volátil, muy soluble en agua, lo que provoca que contamine fácilmente fuentes de agua subterránea.

Debido a sus efectos ambientales y de salud, su uso ha disminuido y ha sido prohibido en varios estados de Estados Unidos como California y Nueva York, siendo reemplazado por etanol.

La mezcla de etanol permitirá sustituir algunos aditivos tóxicos de la gasolina. (Foto: Shutterstock)

Sobre los componentes

Uno de los componentes más vigilados en la gasolina es el benceno, un hidrocarburo clasificado como cancerígeno para los seres humanos por organismos internacionales.

Este compuesto puede liberarse al aire cuando el combustible se evapora o cuando sale por el tubo de escape de los vehículos.

Por esa razón, los estándares internacionales han reducido de forma significativa su presencia en la gasolina. El Benceno forma parte de un grupo de sustancias conocidas como hidrocarburos aromáticos junto al Tolueno y Xileno (BTX).

Estos compuestos ayudan a mejorar el octanaje de la gasolina, pero también pueden aumentar la emisión de contaminantes y partículas dañinas.

Es por eso que para mejorar la calidad de los combustibles, muchos países han incorporado oxigenantes como el Etanol, que ayuda a que la gasolina se queme de manera más completa dentro del motor. El E10 contribuirá a reducir el uso del BTX, cumpliendo una función similar en la gasolina pero sin los efectos nocivos para la salud.

Las mezclas con 10 % de etanol, conocidas como E10, ya se utilizan en muchos países. Esta es la mezcla que comenzará a aplicarse en Guatemala.

El objetivo es mejorar la combustión del combustible y reducir el uso de algunos componentes derivados del petróleo que generan más contaminación o presentan riesgos para la salud.

Mapa de la implementación de políticas para el uso del etanol en el mundo hasta 2022. (Foto: U.S. Grains Council)

¿Qué es el octanaje?

El octanaje indica la capacidad de la gasolina para evitar que el combustible se encienda antes de tiempo dentro del motor.

Cuando esto ocurre, se produce un fenómeno conocido como "golpeteo", que puede reducir la eficiencia del motor e incluso dañarlo.

Por eso las gasolinas se clasifican según su nivel de octanaje, con valores comunes de 91, 95 o 98.

Cuanto mayor sea el número, mayor es la resistencia del combustible a la detonación prematura.

El etanol mejora significativamente el octanaje (número de octano) de la gasolina al actuar como un oxigenante de alto rendimiento. Añadir un 10% de etanol (E10) suele aumentar el octanaje de la gasolina corriente en unos 3 a 4 puntos, mejorando la resistencia a la detonación y la eficiencia del motor.