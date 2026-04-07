NASA publica foto de "puesta de la Tierra" antes de retorno de Artemis II

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Más de 57 años después de la famosa fotografía del "amanecer de la Tierra" hecha por Apolo 8, los astronautas de Artemis II capturaron una "puesta" de nuestro planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

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Tras un sobrevuelo lunar repleto de momentos memorables, los cuatro astronautas de Artemis II —los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen— iniciaron su viaje de regreso a la Tierra.

"Volveremos", declaró la estadounidense Christina Koch, la primera mujer en la historia en sobrevolar la Luna, antes de añadir: "Seremos una inspiración, pero siempre elegiremos la Tierra".

Sentados junto a las ventanas durante casi siete horas, los astronautas disfrutaron de una perspectiva única de la Luna, a mayor altura (6.500 km) que la que tenían sus predecesores del Apolo desde unos 100 km de distancia.

For the first time in over 50 years, humans saw the Moon from up-close. ✨ Science is beautiful!



More photos here: https://t.co/Lvypcj6CbL pic.twitter.com/79e2HgN75l — Canadian Space Agency (@csa_asc) April 7, 2026

Disfrutando de la vista

En una serie de impresionantes fotografías publicadas por la NASA el martes, el azul de la Tierra resalta contra la inmensidad del espacio, con el desolado horizonte de la Luna en primer plano, en tonos que van del gris al marrón.

Entre las imágenes de la serie, una fotografía del planeta azul ocultándose tras la Luna evoca la legendaria imagen tomada el 24 de diciembre de 1968 por el astronauta estadounidense Bill Anders, de la Apolo 8, durante el primer sobrevuelo tripulado de la Luna.

"Este es un día histórico, y se lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de la vista", dijo en una grabación transmitida a la tripulación Jim Lovell, miembro de la Apolo 8 fallecido en agosto de 2025.

The Artemis II crew captured this image showing the rings of the Orientale basin during their lunar flyby on April 6.



At the 10 o’clock position of the Orientale basin, the two smaller craters – which the Artemis II crew has suggested be named Integrity & Carroll – are visible. pic.twitter.com/na5yOROl1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

La icónica fotografía de 1968 aparece con frecuencia en selecciones de imágenes históricas y fue incluida en el libro de la revista Life de 2003 "Cien fotografías que cambiaron el mundo".

Los cuatro miembros de la tripulación ya han hecho historia al convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado al espacio. Su nuevo récord, a 406.771 km de la Tierra, supera en tan solo 6.000 km el de la tripulación del Apolo 13 en 1970, fue celebrado por la NASA y Donald Trump como prueba del resurgimiento del programa estadounidense de vuelos espaciales tripulados.

Esta misión ha "llenado de orgullo a todo Estados Unidos", declaró el presidente estadounidense el lunes por la noche, felicitando a los astronautas por teléfono.

Los astronautas regresarán el viernes frente a la costa de California, donde está previsto que su cápsula Orion americe.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

"De ciencia ficción"

Tras pasar 40 minutos en la órbita lunar, la tripulación se maravilló con los paisajes lunares y ofreció innumerables descripciones del terreno, incluyendo las sombras marrones y verdosas de los cráteres y la superficie del satélite terrestre.

"Vimos un cráter doble precioso. Parece un muñeco de nieve", describió el piloto Victor Glover, el primer astronauta negro en participar en una misión lunar. "Es realmente difícil de describir. Es increíble".

Safety first!



The Artemis II astronauts can be seen in their eclipse glasses, worn to protect their eyes when they experienced a solar eclipse on April 6. The Sun, the Moon, and the Orion spacecraft aligned — and Moon joy was had! pic.twitter.com/AySBKEbUdY — NASA (@NASA) April 7, 2026

Los cuatro presenciaron un amanecer y un atardecer, así como un eclipse en el que la Luna bloqueó el Sol, un espectáculo digno de la ciencia ficción, exclamó Victor Glover.

También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que "nunca habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo", declaró a la AFP la astronauta canadiense Jenni Gibbons, quien se encargó de todas las comunicaciones con la tripulación desde el Centro de Control de Misiones de la NASA en Houston, Texas, el lunes.

La tripulación formuló un pedido especial: nombrar dos cráteres lunares, uno en honor a su nave espacial, llamado "Integrity", y el otro en memoria de Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de Artemis.

Si una futura misión prevista para el próximo año resulta exitosa, la NASA espera llevar astronautas a la Luna en 2028.

MIRA:

Earthset.



The Artemis II crew captured this view of an Earthset on April 6, 2026, as they flew around the Moon. The image is reminiscent of the iconic Earthrise image taken by astronaut Bill Anders 58 years earlier as the Apollo 8 crew flew around the Moon. pic.twitter.com/ag72r97wzb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026