Rector de la USAC: votación se realizará sólo con 15 cuerpos electorales

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Para la elección de rector de la USAC, el CSU sólo acreditó 15 cuerpos electorales para participar en la votación final y dejó fuera a 19.

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Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó para su trámite una acción de amparo que pretende suspender la elección de rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la situación actual de los 34 cuerpos electorales que participan en la votación final no es de toda alentadora para quienes han reclamado un cambio en la dirección de la universidad estatal, pues sólo 15 participarán en la votación final.

Esto debido a que el actual Consejo Superior Universitario (CSU), el cual ha sido cuestionado por estar integrado en un 70% por consejeros con plazo vencido, decidió de dejar fuera de esta elección a 19 cuerpos electorales que intervienen en la votación final, prevista para este día en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

Con esto, de efectuarse dicha elección, el nuevo rector de la USAC será elegido, únicamente por 15 cuerpos electorales que suman 75 electores, lo que representa un 44 % del total y no 170 como lo establece el reglamento interno de elecciones de la USAC.

Además, es de resaltar que, de los 34 cuerpos electorales conformados por los docentes de las 10 facultades de la USAC, los estudiantes de igual número de unidades facultativas, y profesionales no docentes de los 14 Colegios de Profesionales, el pleno del CSU conoció los expedientes electorales de 32, dejando fuera del proceso 2.

Walter Mazariegos, el actual rector, durante la campaña de 2022. (Foto: Facebook Walter Mazariegos)

Acreditados

Al final, en dos sesiones, una ordinaria y una extraordinaria, el CSU acreditó sólo a los 15 cuerpos electorales que podrán intervenir en la elección de rector, por lo que el pasado miércoles 25 de marzo avaló 8 cuerpos electorales, y este lunes 6 de abril hizo lo mismo con 7.

De éstos, resalta que el pasado miércoles 25 de marzo en sesión ordinaria, de forma virtual, el CSU resolvió acreditar a 8 cuerpos electorales que representan 40 electores, que corresponde dos a docentes de las Facultades, tres a profesionales no catedráticos de los Colegios Profesionales y dos a estudiantes de unidades facultativas.

Mientras que el lunes 6 de abril, en sesión extraordinaria que inició al filo de las 14:30 horas, el pleno de consejeros aprobó la acreditación de siete expedientes electorales, de los cuales seis corresponden a profesionales no catedráticos de los Colegios Profesionales, y uno a docentes de una unidad facultativa de la USAC, para un total e 35 electores.

A continuación, esta es la lista de cuerpos electorales acreditados el pasado 25 de marzo:

Docentes de la Facultad de Humanidades

Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Profesionales no catedráticos del Colegio de Ingenieros

Profesionales no catedráticos del Colegio de Humanidades

Profesionales no catedráticos del Colegio de Farmacéuticos y Químicos

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Estudiantes de la Facultad de Humanidades

En tanto el lunes 6 de abril, el CSU avaló la acreditación de:

Profesionales no catedráticos del Colegio de Enfermería

Profesionales no catedráticos del Colegio de Arquitectos

Profesionales no catedráticos del Colegio de Economistas, Contadores Públicos, Auditores, Administradores de Empresas (CECPAAE)

Profesionales no catedráticos del Colegio de Estomatológico

Profesionales no catedráticos del Colegio de Ingenieros Químicos

Profesionales no catedráticos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores

Docentes de la Facultad de Agronomía

Estos son los cuerpos electorales acreditados por el CSU para votar en la elección de rector. (Foto: Guatemala Visible/Soy502)

No acreditados

Mientras que, en las mismas dos sesiones, una ordinaria y una extraordinaria, el CSU decidió no acreditar, en la sesión ordinaria del 25 de marzo, por supuestos vicios en la celebración de sus respectivos procesos electorales a los cuerpos electorales de:

Estudiantes de la Facultad de Agronomía

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

Y, en la sesión extraordinaria del lunes 6 de abril a los cuerpos electorales de:

Profesionales no catedráticos del Colegio de Ingenieros Agrónomos

Profesionales no catedráticos del Colegio de Médicos y Cirujanos

Profesionales no catedráticos del Colegio de Psicólogos

Profesionales no catedráticos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)

Profesionales no catedráticos del Colegio de Medicina Veterinaria y Zootecnistas

Docentes de la Facultar de Ciencias Químicas y Farmacia

Docentes de la Facultad de Economía

Docentes de la Facultad de Arquitectura

Docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas

Docentes de la Facultad de Ingeniería

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas

A los anteriores cuerpos electorales se añaden dos que no fueron considerados por haber concluido sus respectivos procesos electoral.

A trámite amparo

La CC aceptó para su trámite una acción de amparo que pretende que la suspensión y reprogramación de la elección del nuevo rector de la USAC. Según lo resuelto, al CSU, le fue fijado un plazo de 2 horas para que presente un informe circunstanciado en que se informe la situación actual de proceso de elección previsto para este miércoles 8 de abril.

La acción de amparo fue presentada por miembros de la agrupación Dire-Usac que representa un sector de la oposición del actual rector Walter Mazariegos, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que se pide suspender la elección programada para el próximo miércoles 8 de abril en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

La CC dio trámite a una acción de amparo que busca suspender la elección de rector de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

Otro amparo

Además, las diputadas del Congreso de la República, Elena Sofía Motta Kolleff y Mercedes del Rosario Monzón Escobedo, también presentaron un nuevo amparo ante el Organismo Judicial que pretende suspender la elección del rector de la USAC este 8 de abril.

Además, también argumentan que en esta elección no se debe permitir un cuerpo electoral universitario incompleto, como consecuencia de lo resuelto por el CSU que deja a 185 electores correspondientes a 17 cuerpos electorales no acreditados.

Intervención

En conferencia de prensa, diputados electos por el desaparecido partido Movimiento Semilla presentaron una iniciativa de ley que pretende que la USAC sea intervenida temporalmente por un plazo no mayor de un año.

Según el diputado Samuel Pérez, con esta propuesta se faculta al presidente de la República, Bernardo Arévalo a que nombre a un interventor "que tenga un mandato acotado temporal máximo de un año", apuntó.

El congresista aseguró que la intervención tendría como "único objetivo llevar a cabo un proceso electoral legítimo, transparente y democrático que permita devolver la USAC al pueblo de Guatemala", aseguró.