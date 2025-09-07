La mujer captada en la kiss cam de Coldplay quiere divorciarse

- Kristin Cabot busca disolver su matrimonio tras el escándalo mundial. PODRÍA INTERESARTE: ¡Cachados! Coldplay expone a amantes en pleno concierto La exempleada de recursos humanos de la empresa tecnológica mantuvo una relación extramarital con su compañero de trabajo, el ex CEO de Astronomer. La protagonista del “kiss cam” con Andy Byron da el siguiente paso en su vida. (Foto: X) Kristin Cabot, quien fue captada junto a Andy Byron en la kiss cam del concierto de Coldplay el mes pasado, ha solicitado el divorcio de su esposo, según documentos judiciales. ENTÉRATE: Crónica de la infidelidad captada en la kiss cam de Coldplay Cabot presentó la solicitud de divorcio el mes pasado en Portsmouth. (Foto: X) Cabot presentó la solicitud el pasado 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, iniciando un proceso que aún está en curso, según los documentos. La próxima audiencia del caso será una conferencia de programación en la división de familia del Tribunal del Décimo Circuito de New Hampshire el 26 de noviembre, por lo que es cuestión de tiempo para que la separación sea oficial y Kristin esté soltera. Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025