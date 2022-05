Acoso sexual y asalto en la zona 9: mujer denuncia a dos agentes de la PNC

A través de su cuenta de Twitter, una mujer denunció que fue víctima de acoso y asalto por dos agentes de la PNC.

Impotencia, rabia y frustración, sintió María Fernanda Reyes, una guatemalteca que denunció haber sido víctima de acoso y asalto por dos agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC).

El incidente ocurrió a las 5:30 horas del domingo 22 de mayo en un sector de la zona 9.

"No saben la impotencia que sentí y el shock en el que uno se queda de ver que el idiota de la PNC me dijo: que rica te miras, voy a llamar a mi jefe sino colaboras y el saber que te va a hacer", denunció María Fernanda en sus redes sociales:

La historia del acoso

María Fernanda narró a Soy502 lo sucedido: "Iba de camino al trabajo, al pasar cerca de unos centros nocturnos, dos agentes de la Policía Nacional Civil que se conducía en una motocicleta me hicieron el alto. Yo me detuve y les mostré mis documentos, uno de los agentes fue el más abusivo y me dijo que así como estaba vestida me miraba bien rica. También me dijo que podía llamar a su jefe y que si no colaboraba que me atuviera a las consecuencias".

El hostigamiento del agente no quedó ahí, le insistía a la joven a descender del vehículo y la amenazó con llevarla presa. "Yo puedo decir lo que quiera en este momento, meterte droga", aseguró Reyes de la amenaza del agente.

En una de las respuestas, María Fernanda explica que el incidente ocurrió cerca del Reloj de Flores, en la zona 9.

La joven cuenta que intentó grabar pero el policía no se lo permitió. Ella no obedeció a la orden de bajar del vehículo diciendo que no lo haría hasta que no llegara una mujer policía.

"Intenté grabar, por eso fue la amenaza que iban a llamar a su jefe, incluso quiso retener mi celular, pero no se lo entregué", se lee en una respuesta en Twitter.

Posteriormente, los agentes le pidieron dinero a cambio de no hacerle daño, ella llamó a una amiga que vive por el sector para que le llevara el dinero, estaba asustada y amenazada por los agentes. "Tuve que darles Q1,000 por miedo, para mí fue un asalto con la amenaza de meterme algo al carro", dijo María Fernanda.

Interpondrá denuncia

Aunque la denuncia fue publicada en Twitter, María Fernanda se está asesorando legalmente para denunciar a los agentes, pondrá la queja en la misma Policía Nacional Civil y en el Ministerio Público.

Quiere que la mala experiencia que vivió sirva de ejemplo para otras mujeres, para que estén precavidas. "Hay que tener cuidado, estar atento y denunciar", manifestó.

María Fernanda, en su cuenta de Twitter, respondió a comentarios que realizaron otras personas que aseguraron haber pasado por una experiencia similar.

PNC responde a denuncia

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil, dijo que tienen conocimiento del caso y que la PNC ya inició una investigación para dar con los posibles responsables.

También hizo un llamado a la población para denunciar cualquier mala práctica de agentes al número 3032- 7356 de la Inspectoría General. "Este tipo de actitudes no se permiten dentro de la PNC", enfatizó.