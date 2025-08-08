Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Mujer desaparece en residencial de San Cristóbal, Mixco

  • Por Jessica González
08 de agosto de 2025, 09:55
La mujer salió sin dinero ni documentos de identificación. (Foto: Redes sociales)

La mujer salió sin dinero ni documentos de identificación. (Foto: Redes sociales)

La mujer fue vista por última vez en un residencial de San Cristóbal.

OTRAS NOTICIAS: Buscan a Santiago Chevez, joven desaparecido en zona 1

Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto.

Fue vista por última vez en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.

Personas cercanas afirman que salió sin dinero y sin ningún documento de identificación.

Al momento de su desaparición, Thelma vestía pantalón de lona azul, blusa rosada y zapatos tenis en color crema con rosado.

Tiene cabello corto, liso y negro, nariz aguileña y complexión mediana.

Si sabes algo sobre su paradero, comunícate al teléfono: 44870209.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar