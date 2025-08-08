Mujer desaparece en residencial de San Cristóbal, Mixco

La mujer fue vista por última vez en un residencial de San Cristóbal.
Thelma Gricelda Galindo Oscal, de 59 años, desapareció el domingo 3 de agosto.
Fue vista por última vez en Residenciales Villas Club El Dorado, 40 calle, zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
Personas cercanas afirman que salió sin dinero y sin ningún documento de identificación.
Al momento de su desaparición, Thelma vestía pantalón de lona azul, blusa rosada y zapatos tenis en color crema con rosado.
Tiene cabello corto, liso y negro, nariz aguileña y complexión mediana.
Si sabes algo sobre su paradero, comunícate al teléfono: 44870209.