La actividad que generará tránsito y cierres viales este lunes 5 de enero

A partir de este lunes 5 de enero habrá cierres en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora.
EN CONTEXTO: En esta fecha iniciarán los trabajos para la construcción del Aerometro
Desde el lunes 5 de enero de 2026 iniciarán los trabajos de construcción del Aerometro en la ciudad.
Esto implicará el cierre de varios carriles, sobretodo sobre la 12 calle de la zona 9, en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA)
Pablo Castillo, vocero del AILA, afirma que esta actividad afectará el tránsito vehicular y el tiempo de llegada a la terminal aérea, por lo que recomienda a los viajeros anticipar tu salida, consultar rutas alternas y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.
Rutas alternas
Autoridades municipales anunciaron que desde este lunes deberás tomar en cuenta la reducción temporal de carriles que estarán habilitados durante el desarrollo de los trabajos.
Si debes tomar la Avenida Reforma, deberás hacerlo por la 4a. y 14 calle, para reincorporarte en la 7a. avenida.
Ahora bien, si piensas transitar por El Trébol, deberás optar por la 10a. calle para reincorporarte en la 2a. y 5a. avenida.