La mujer que llegó a visitar a su pareja a la cárcel y fue capturada

La pareja de la ahora detenida lleva 16 años en prisión acusado de asesinato.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de Jessenia "N", de 24 años, quien está señalada por el delito de extorsión.
Según las autoridades, la mujer llegó a la cárcel para Hombres Canadá y Renovación I, en Escuintla, a visitar a su pareja.
Cuando se identificó en la entrada, fue detenida.
La pareja de la ahora capturada guarda prisión en la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", desde hace 16 años, por asesinato.
Otro caso similar
El pasado 4 de septiembre, una mujer fue recapturada a su ingreso a los centros carcelarios Renovación I y Granja "Canadá".
La ahora detenida fue identificada como Elsa "N", de 42 años, quien es solicitada por un juzgado del departamento de Guatemala.
La mujer tiene una orden de captura por el delito de lavado de dinero u otros activos, según indicó la PNC.
Además, tiene un antecedente por el delito de extorsión, del 29 de enero de este año.