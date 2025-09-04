La mujer que fue detenida al realizar una visita a una cárcel en Escuintla

- La mujer pretendía visitar a su conviviente en la prisión, este jueves 4 de septiembre. OTRAS NOTICIAS: Caso Farruko Pop: perito revela como hallaron el cuerpo La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una mujer fue recapturada a su ingreso a los centros carcelarios Renovación I y Granja "Canadá". La ahora detenida fue identificada como Elsa "N", de 42 años, quien es solicitada por un juzgado del departamento de Guatemala. Esta mujer tiene una orden de captura por el delito de lavado de dinero u otros activos, según indicó la PNC. Además, tiene un antecedente por el delito de extorsión, del 29 de enero de este año y ahora nuevamente enfrentará otro proceso. Elsa "N" fue recapturada en la entrada del centro carcelario "Canadá". (Foto: PNC) Llega con encomiendas La detención se llevó a cabo cuando la fémina pretendía dejar unas encomiendas a su conviviente, quien guarda prisión en la Granja Modelo de Rehabilitación, ubicada en Escuintla. Según afirmó la PNC, esta otra persona se encuentra detenida desde el 1 de abril del presente año, por robo agravado. TE PUEDE INTERESAR: Hombre asesina con 46 golpes a su víctima y recibe 34 años de prisión