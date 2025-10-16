Mujer se hacía pasar por fiscal del MP y pedía dinero para "resolver" casos

-

La mujer se presentaba como empleada de la institución ante sus víctimas.

Crista Hidalgo de León fue ligada a proceso penal por los delitos de caso especial de estafa, uso indebido de documentos y usurpación de funciones, luego de hacerse pasar por trabajadora del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango, para engañar y obtener dinero de varias personas.

Según se dio a conocer en la audiencia de primera declaración, realizada en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Quetzaltenango, De León aprovechó conocer detalles de un proceso legal en contra de un hombre para acercarse a la madre del sindicado y ofrecerle "ayuda" a cambio de dinero, asegurando que podía influir en el caso gracias a sus supuestos contactos dentro del MP.

(Foto: Erick Colop/Nuestro Diario)

Víctimas la denunciaron

Al no recibir el dinero solicitado, la mujer amenazó con perjudicar a los involucrados en el proceso. Posteriormente, las víctimas denunciaron el hecho y una investigación permitió establecer que los documentos utilizados por la sindicada eran falsificados, con sellos y firmas falsas del Ministerio Público.

Las verificaciones oficiales confirmaron que Hidalgo de León nunca ha trabajado en el MP, pero se presentaba como empleada de la institución ante sus víctimas. Se calcula que logró obtener más de Q11,115 a través de transferencias bancarias.

Entre los afectados se encuentran dos fiscales del Ministerio Público y el hijo de la mujer engañada, quien figura como querellante en el caso.

"Esta persona nunca ha trabajado y solo se presentaba como trabajadora del Ministerio Público. Solicitaba montos económicos para supuestamente mejorar los procesos legales, diciendo que conocía a fiscales de la institución", dijo Darwin Alvarado, representante de la Institución a la Víctima.

El caso continuará en investigación mientras la acusada enfrenta el proceso penal correspondiente por los tres delitos imputados.