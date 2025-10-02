Josselinne, la mujer que intentó esconderse de sus agresores en una tienda

-

La víctima intentó esconderse de sus agresores en una tienda del sector, pero recibió varios disparos en el cuerpo.

Una mujer de 32 años, perdió la vida la noche del miércoles 1 de octubre tras recibir varios disparos cuando se encontraba cerca de un parque de la 31 avenida, lote 33, en la colonia Mario Julio Salazar, zona 7 de la capital.

La víctima fue identificada como Josselinne Lucrecia Galindo Roldán, quien murió tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Según los registros, a Josselinne le aparece una Alerta Isabel Claudina por desaparición en diciembre 2021 donde fue localizada días después del reporte. (Foto: Alerta Isabel Claudina)

Según testigos, Josselinne fue sorprendida por desconocidos mientras caminaba cerca del parque y ella intentó protegerse ingresando a una tienda cercana, sin embargo, los disparos la alcanzaron antes de que pudiera ponerse a salvo.

Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia, aunque a su llegada la mujer ya había fallecido. (Foto: Bomberos Municipales)

Vecinos escucharon detonaciones y alertaron a los Bomberos Municipales. Al llegar, encontraron a Josselinne en el interior de una tienda de barrio con heridas en la cabeza, espalda y pierna derecha; además, confirmaron que no presentaba signos vitales.

Según testigos la mujer asesinada intento huir de sus asesinos. (Foto: Bomberos Municipales)

La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones.

Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables.