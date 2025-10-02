Josselinne, la mujer que intentó esconderse de sus agresores en una tienda

La víctima intentó esconderse de sus agresores en una tienda del sector, pero recibió varios disparos en el cuerpo.
Una mujer de 32 años, perdió la vida la noche del miércoles 1 de octubre tras recibir varios disparos cuando se encontraba cerca de un parque de la 31 avenida, lote 33, en la colonia Mario Julio Salazar, zona 7 de la capital.
La víctima fue identificada como Josselinne Lucrecia Galindo Roldán, quien murió tras recibir varios impactos de arma de fuego.
Según testigos, Josselinne fue sorprendida por desconocidos mientras caminaba cerca del parque y ella intentó protegerse ingresando a una tienda cercana, sin embargo, los disparos la alcanzaron antes de que pudiera ponerse a salvo.
Vecinos escucharon detonaciones y alertaron a los Bomberos Municipales. Al llegar, encontraron a Josselinne en el interior de una tienda de barrio con heridas en la cabeza, espalda y pierna derecha; además, confirmaron que no presentaba signos vitales.
La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para iniciar las investigaciones.
Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque y la identidad de los responsables.