La mujer que intentó salir del país con más de US$ 10 mil sin declarar

  • Por Susana Manai
20 de octubre de 2025, 18:43
Autoridades capturaron a la mujer que pretendía salir del país con el dinero en efectivo. (Foto ilustrativa: Istock)

La detenida planeaba viajar a Panamá y luego a Colombia con el dinero en efectivo sin declarar. 

Mónica "N", de 35 años, fue detenida en el aeropuerto internacional La Aurora al intentar salir del país con US$ 10,058.81 (Q 77, 080.48) y Q 412 en efectivo sin declar.

Según el reporte policial, su plan era viajar primero a Panamá y luego tomar un segundo vuelo hacia Colombia este lunes 20 de octubre.

La acción estuvo a cargo de investigadores de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).

