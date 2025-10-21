La mujer que intentó salir del país con más de US$ 10 mil sin declarar

La detenida planeaba viajar a Panamá y luego a Colombia con el dinero en efectivo sin declarar.
Mónica "N", de 35 años, fue detenida en el aeropuerto internacional La Aurora al intentar salir del país con US$ 10,058.81 (Q 77, 080.48) y Q 412 en efectivo sin declar.
Según el reporte policial, su plan era viajar primero a Panamá y luego tomar un segundo vuelo hacia Colombia este lunes 20 de octubre.
La acción estuvo a cargo de investigadores de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA).