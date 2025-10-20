Identifican a mujer fallecida luego de ataque armado en San Pedro Ayampuc

La mujer de 32 años falleció debido a que recibió varios balazos en el tórax y rostro.
TE PUEDE INTERESAR: Autoridades intensifican operativos para ubicar a reos fugados de Fraijanes II
La tarde de este lunes 20 de octubre, bomberos municipales reportaron un incidente armado en el mercado de la colonia Las Brisas, ubicado en el kilómetro 16 de la ruta hacia San Pedro Ayampuc.
En el lugar, los socorristas localizaron el cuerpo de una mujer de 32 años, identificada por Bomberos Municipales como Kimberly Pamela Orellana Barillas, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el rostro.
Según los bomberos confirmaron la muerte de la víctima debido a la gravedad de las heridas.
Hasta el momento, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.