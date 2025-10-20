Versión Impresa
Identifican a mujer fallecida luego de ataque armado en San Pedro Ayampuc

  • Por Susana Manai
20 de octubre de 2025, 17:42
Al llegar los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto ilustrativa: istock)

La mujer de 32 años falleció debido a que recibió varios balazos en el tórax y rostro. 

La tarde de este lunes 20 de octubre, bomberos municipales reportaron un incidente armado en el mercado de la colonia Las Brisas, ubicado en el kilómetro 16 de la ruta hacia San Pedro Ayampuc. 

El cuerpo fue localizado en el interior de un mercado municipal de la localidad. (Foto: Bomberos Municipales)
En el lugar, los socorristas localizaron el cuerpo de una mujer de 32 años, identificada por Bomberos Municipales como Kimberly Pamela Orellana Barillas, quien presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el rostro. 

Según los bomberos confirmaron la muerte de la víctima debido a la gravedad de las heridas. 

Los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto: Bomberos Municipales)
Hasta el momento, el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

