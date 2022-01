Mujer se libra de morir aplastada por un tren luego de ser empujada del andén (video)

Una mujer se libra de morir aplastada por un tren luego de ser empujada del andén violentamente hacia las vías del metro de Bruselas.

En el Metro de Bruselas, una mujer esperaba la llegada del tren en la estación, cuando un hombre la empuja y cae sobre los rieles, y milagrosamente se salvó con la ayuda de quienes estaban cerca. Según reportes, el hombre fue detenido.

Un joven empujó deliberadamente a una mujer a las vías de la estación de Metro de Rogier en Bruselas, alrededor de las 19:45 horas del viernes 14 de enero por la noche, pero afortunadamente el metro pudo detenerse a tiempo.

La mujer fue empujada a las vías cuando el metro llegaba a la estación, sin embargo los transeúntes la ayudaron rápidamente a salir, confirmó la compañía de transporte público de Bruselas, STIB, que opera los metros en la ciudad capital.

“El conductor reaccionó muy bien, pero está muy conmocionado, al igual que la víctima”, dijo Guy Sablon, portavoz de STIB, a The Brussels Times. Según los informes, el operador del metro vio a la persona en las vías y se detuvo justo a tiempo tirando del freno de emergencia, como se puede ver en el video.

Estación Rogier del metro en Bruselas. (Foto: Twitter)

Las imágenes de videovigilancia muestran al perpetrador, un hombre joven, caminando de un lado a otro en la plataforma y luego empujando a la mujer en la espalda hacia las vías. Otras personas que estaban en la plataforma ayudaron a la mujer a salir y ponerse a salvo.

Tanto la Policía como los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato al lugar. La víctima y el conductor del metro fueron llevados al hospital y luego de recibir la atención necesaria, ambos pudieron regresar a su casa. El incidente provocó la interrupción del tráfico de metro entre las estaciones Elisabeth y Arts-Loi hasta las 20:15.

Sospechoso ha sido arrestado

El perpetrador se escapó inmediatamente después de empujar a la mujer, pero poco después fue arrestado, confirmó el sábado por la mañana la fiscalía de Bruselas. “Gracias a la distribución de las imágenes del sospechoso dentro de los servicios policiales, fue interceptado unos minutos más tarde mientras estaba en la estación de metro De Brouckère”, dijo la portavoz Sarah Durant.

El sospechoso fue interrogado por el juez de instrucción y puesto bajo arresto por tentativa de homicidio. El juez de instrucción nombró a un perito psiquiatra para verificar el estado del sospechoso. Mientras tanto, la investigación del incidente sigue en curso para determinar las circunstancias exactas de los hechos y el motivo del sospechoso.