Auto termina sobre el arriate tras impactar con transporte pesado en zona 15

Bomberos Municipales acudieron a cubrir un accidente vehicular en la zona 15 ocurrido en horas de la madrugada.
El percance se originó en el Bulevar Vista Hermosa y 19a. calle zona 15, donde un vehículo particular y un transporte pesado colisionaron entre ellos, causando que el vehículo se montara en el arriate vial.
Otro accidente en zona 13
Otro hecho se registró en la Avenida Las Américas y 11a. calle de la zona 13, donde un vehículo impactó contra una moto, para posteriormente arrollarla.
El conductor del vehículo de dos ruedas quedó debajo de la estructura del otro vehículo. Pero, al brindar asistencia médica de parte de los cuerpos de socorro, el conductor no presentó ningún daño.
En ambos hechos, se reportó finalmente solo daños materiales. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente para apoyar ambas situaciones.