Auto termina sobre el arriate tras impactar con transporte pesado en zona 15

Bomberos Municipales acudieron a cubrir un accidente vehicular en la zona 15 ocurrido en horas de la madrugada.

El percance se originó en el Bulevar Vista Hermosa y 19a. calle zona 15, donde un vehículo particular y un transporte pesado colisionaron entre ellos, causando que el vehículo se montara en el arriate vial.

#AccidenteDeTransito Blvd Vista Hermosa y 19 calle zona 15, ciudad, se reportan únicamente daños materiales, en el lugar se queda la @PNCdeGuatemala #SiempreEstamos pic.twitter.com/Ie1YqGAsYq — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 13, 2025

Otro accidente en zona 13

Otro hecho se registró en la Avenida Las Américas y 11a. calle de la zona 13, donde un vehículo impactó contra una moto, para posteriormente arrollarla.

#AccidenteDeTransito Avenida Las américas y 11 Calle Zona 13,Ciudad daños materiales son reportados en este lugar nuestro personal evalúa al conductor de una motocicleta confirmando que no requiere de traslado hacia un centro asistencial pic.twitter.com/0hhP3qUV6z — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 13, 2025

El conductor del vehículo de dos ruedas quedó debajo de la estructura del otro vehículo. Pero, al brindar asistencia médica de parte de los cuerpos de socorro, el conductor no presentó ningún daño.

En ambos hechos, se reportó finalmente solo daños materiales. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente para apoyar ambas situaciones.