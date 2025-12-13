Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Auto termina sobre el arriate tras impactar con transporte pesado en zona 15

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de diciembre de 2025, 07:36
Los hechos de tránsito se registraron durante la madrugada. (Foto: Bomberos Municipales)

Los hechos de tránsito se registraron durante la madrugada. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales acudieron a cubrir un accidente vehicular en la zona 15 ocurrido en horas de la madrugada. 

OTRAS NOTICIAS: Las actividades que generarán tránsito este fin de semana en la ciudad

El percance se originó en el Bulevar Vista Hermosa y 19a. calle zona 15, donde un vehículo particular y un transporte pesado colisionaron entre ellos, causando que el vehículo se montara en el arriate vial.

Otro accidente en zona 13

Otro hecho se registró en la Avenida Las Américas y 11a. calle de la zona 13, donde un vehículo impactó contra una moto, para posteriormente arrollarla.

El conductor del vehículo de dos ruedas quedó debajo de la estructura del otro vehículo. Pero, al brindar asistencia médica de parte de los cuerpos de socorro, el conductor no presentó ningún daño.

En ambos hechos, se reportó finalmente solo daños materiales. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente para apoyar ambas situaciones. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar