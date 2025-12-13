Los "narcocorridos" revelan cómo surgió el Cartel Chiapas-Guatemala

-

Los narcocorridos han revelado el sorprendente origen del Cartel Chiapas-Guatemala (CCYG), señalando que fue fundado en el caserío Vueltamina, La Mesilla, Huehuetenango.

Los Narcocorridos revelan que el Cartel Chiapas- Guatemala (CCYG) surgió en el caserío Vueltamina, La Mesilla, Huehuetenango, fundado por Baldemar Calderón Carrillo, alias "Tío Balde" o "Don Balde" y familiares, entre quienes destaca su hijo Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias "El Teniente Jr.", a quien según las canciones le gustan los caballos y los automóviles de lujo.

"Con armas de alto poder y trocas (picops) blindadas se ven recorrer por calles empolvadas de la frontera, donde hay gente muy pesada. Agua Zarca y Vueltamina son del mero Guatemala y ya no grandes señores del estado de Chiapas", dice una estrofa del corrido "Los Mandos de la Frontera".

Otros corridos que revelan las acciones del CCYG son: El Teniente, Soy de mero Guatemala, Compa Rana y El primo Chene.

El fundador

Según informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el líder fundador de la organización criminal es Baldemar Calderón Carrillo, alias "Tío Balde", quien fue abatido, junto a otros tres hombres el 8 de junio de este año en un enfrentamiento con unidades de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal de Chiapas, México, quienes en persecución cruzaron a territorio guatemalteco, por el lado de La Mesilla.

Baldemar Calderón Carrillo fue abatido por las fuerzas especiales Pakal de Chiapas, el 8 de junio de 2025. (Foto: archivo)

Según reporte del Servicio Médico Forense de Comitán y Tuxtla, Chiapas, el cuerpo de "Tío Balde" permaneció 19 días en la morgue, hasta que fue reclamado por familiares, quienes bajo fuertes medidas de seguridad trasladaron sus restos hacia su natal Vueltamina.

El día que murió Calderón Carrillo, las autoridades mexicanas también indicaron que había fallecido su hijo Walfre Donaldo Calderón Calderón, alias "El Teniente Jr.".

Imagen del video del corrido llamado "El Teniente Jr.". (Foto: captura de video)

Sin embargo, al parecer está con vida, pues el pasado domingo en la noche y madrugada del lunes comandos del cártel de Sinaloa, lo mencionan en mantas que colocaron durante la incursión en 12 comunidades de Huehuetenango y San Marcos.

En dichas mantas, los narcos mexicanos amenazan a "El Teniente Jr." y a Luis Amed Guillén Alborez, "Monchis", este último fue asesinado durante la incursión, cuyo cantidad de muertos, aumentó ayer a nueve, según la Policía Nacional Civil.