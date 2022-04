Ofreció Q100 para "pagar los daños" tras provocar accidente en la Villalobos (video)

Aparentemente la mujer conducía en estado de ebriedad y al colisionar con otro automovilista le ofreció Q100 para pagar los daños del accidente.

La mañana de este viernes 1 de abril, una mujer fue la protagonista de un accidente de tránsito en la cuesta de Villalobos, Villa Nueva.

El conductor del vehículo que resultó afectado, logró captar el momento exacto en el que la mujer descendió de su auto para ofrecerle una insólita cantidad de dinero para pagar los daños que provocó la colisión.

En el video que circula en redes sociales, se logra observar a la joven con un billete de Q100.00 en la mano, y cuando se le acerca a la persona afecta le dice que le acepte ese monto para resolver la situación.

La insólita cantidad

Sin embargo, el conductor le hace ver que los daños no fueron mínimos, por lo que la cantidad que le ofrece no lo cubre. Además, le indicó que no era propiedad de él, sino de su jefe.

"Ay no seas así, no seas así, no seas así, mirá, soy chava. Estoy sola, no seas así", repitió en varias ocasiones la mujer.

"Tanquilizate. Mirá, te estoy dando Q100.00 y vámonos todos y así. Ya o no. ¿Querés o no?, agrega la chica.

¿Estaba en estado de ebriedad?

En la grabación, el hombre le dice que no debe conducir en ese estado, haciendo alusión que estaba bajo efectos de licor. Pero, la chica se defiende y le respondió que él tuvo la culpa por conducir lento.

No obstante, el conductor hizo la observación de que había tránsito, razón por la que no podía avanzar.

"Pero, ¿y por qué andas manejando en ese estado? pudiste haber matado a alguien", le dijo el hombre.

Mira aquí el video