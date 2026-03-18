La mujer que pretendía ingresar celulares, router y panel solar a la cárcel

Joselin "N", de 43 años, fue sorprendida cuando pretendía ingresar dispositivos electrónicos por medio de un bolso, a los centros carcelarios de Renovación I y Granja Canadá, en Escuintla.

Esta mujer intentó entrar por un acceso peatonal no autorizado, el cual conduce al segundo centro carcelario mencionado, según indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

La capturada fue identificada como Joselin “N”. (Foto: PNC)

Las fuerzas de seguridad la capturaron y le decomisaron los siguientes objetos: dos celulares, un router distribuidor de señal de internet y un panel solar.

Asimismo, se investiga a quién sería entregado lo ahora incautado, según mencionaron las autoridades.

Los dispositivos fueron incautados por las autoridades. (Foto: PNC)