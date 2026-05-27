Localizan arsenal de grueso calibre durante operativo en Las Cruces Petén

Un arsenal de grueso calibre fue localizado tras allanamientos en este municipio.
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Como resultado de los allanamientos y puestos de registro que se realizan en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, Petén, autoridades reportan de manera preliminar la localización de un fuerte arsenal y otros indicios vinculados a posibles actividades ilícitas.
Entre lo decomisado figuran 12 fusiles, dos pistolas, un lanzacohetes, siete tolvas, municiones de diferentes calibres, dos silenciadores, posible droga, un vehículo tipo pick-up y otros objetos que serán puestos bajo investigación.
Estos operativos forman parte de un trabajo interinstitucional desarrollado por agentes de la División de Información Policial (DIP) de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC-PNC), en coordinación con el Ministerio Público y fuerzas castrenses.
Según información preliminar, las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes y operativos estratégicos en áreas montañosas de Petén con el objetivo de localizar campamentos utilizados para actividades relacionadas al narcotráfico y posibles laboratorios clandestinos. Sin embargo, durante su búsqueda localizaron las armas de fuego.
Las autoridades continúan desarrollando diligencias en el área y no descartan más localizaciones o capturas relacionadas con este caso.