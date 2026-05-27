Localizan arsenal de grueso calibre durante operativo en Las Cruces Petén

Como resultado de los allanamientos y puestos de registro que se realizan en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, Petén, autoridades reportan de manera preliminar la localización de un fuerte arsenal y otros indicios vinculados a posibles actividades ilícitas.

Entre lo decomisado figuran 12 fusiles, dos pistolas, un lanzacohetes, siete tolvas, municiones de diferentes calibres, dos silenciadores, posible droga, un vehículo tipo pick-up y otros objetos que serán puestos bajo investigación.

Las autoridades localizaron evidencia que fortalecerá las investigaciones en curso de este caso. (Foto: PNC)

Estos operativos forman parte de un trabajo interinstitucional desarrollado por agentes de la División de Información Policial (DIP) de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC-PNC), en coordinación con el Ministerio Público y fuerzas castrenses.

Según información preliminar, las fuerzas de seguridad realizaban patrullajes y operativos estratégicos en áreas montañosas de Petén con el objetivo de localizar campamentos utilizados para actividades relacionadas al narcotráfico y posibles laboratorios clandestinos. Sin embargo, durante su búsqueda localizaron las armas de fuego.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias en el área y no descartan más localizaciones o capturas relacionadas con este caso.

Al menos 12 fusiles fueron localizados en el lugar. (Foto: PNC)